À la plage comme au mois d'août !

On se croirait en plein été ce lundi matin sur la plage des Catalans. La mer est à plus de 20 degrés. Les Marseillais n'ont pas hésité à en profiter comme au mois d'août pour bien commencer la semaine. Quelques-uns d'entre eux témoignent : "On a déposé les enfants à l'école et maintenant, une petite baignade et après, on va travailler", "La mer, c'est un bain de jouvence, après on a super la patate, on est bien". L'été n'est pas terminé dans le sud, bien au contraire. Le mois d'octobre se confond avec le mois d'août. Il fait déjà 17 degrés ce matin, idéal pour se mettre à l'eau. Une habitante nous confie : "C'est une pure merveille, c'est très clair, très limpide, on voit les petits poissons". Ce dimanche après-midi, sur la plage de la Ciotat, sous 28 °C, il est difficile de trouver une place, comme en été. Et cet été indien fait du bien, mais il interroge. Avec une semaine encore estivale à plus de 30 degrés, les Provençaux n'ont pas fini de se jeter à l'eau. TF1 | Reportage P. Lefrançois, N. Braud, F. Miara