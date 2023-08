À la plage : des livres et des jouets en libre-service

C’est devenu une nouvelle habitude, les enfants se précipitent pour choisir leurs jouets dans un bac à la plage. C’est une mère qui en a eu l’idée et qui l’a proposée à la mairie de Merville-Franceville-Plage (Calvados). Ce bac est en place depuis deux mois. Tout le monde peut profiter gratuitement de jouets de plage. La deuxième vie de ces objets égarés permet aussi aux parents d’économiser de l’argent. Cette initiative n’est pas la seule. À quelques kilomètres de là, sur la plage d'Ouistreham, enfants et adultes peuvent s’occuper en lisant. En ce lieu, la bibliothèque municipale met à disposition gratuitement des centaines de références, de livres et de magazines. "La plage, c’est un lieu où souvent, on vient avec un bouquin. Et quand on n’en a pas, trouver un endroit où on peut s’asseoir où il y a des livres un peu pour tout le monde gratuits, oui, c’est vraiment excellent", affirme une adepte. C’est une initiative qui permet à plus de deux mille personnes de profiter de lecture de plage chaque année. TF1 | Reportage G. Thorel, A. Coulon