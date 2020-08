A la plage, les vacanciers oublient les préoccupations du quotidien

Pour beaucoup, les vacances sont faites pour se détendre et s'évader. Elles permettent d'oublier l'actualité pesante. Pour preuve, sur la plage de La Londe-les-Maures (Var) ce mardi matin, le coronavirus semble bien loin pour les vacanciers. L'essentiel pour l'instant, c'est de se concentrer sur le moment présent. Et pour bien faire le vide dans sa tête, rien de tel qu'une sieste au soleil ou une partie de sport entre amis.