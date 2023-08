À la recherche de la fraîcheur

On pourrait croire que cette cliente a prévu de faire des achats, mais c'est autre chose qu'elle est venue chercher ici : "Prendre le frais dans les boutiques et regarder de jolies choses". Son but est de se protéger de la chaleur, et elle n'est pas la seule à avoir eu l'idée. Dans toute la galerie, que ce soit pour se poser, ou simplement passer le temps : "On se balade dans les couloirs pour profiter de la clim". À condition que les portes soient bien fermées lorsque la climatisation est en marche. Interdiction de les laisser ouvertes, comme ici dans cette boutique. Si en début de matinée, la vingtaine de degrés permet aux terrasses de faire le plein au centre-ville, avec les températures qui avoisinent les 30 degrés, désormais, même pour le café, il fait meilleur à l'intérieur. Autre astuce pour les balades en pleine alerte jaune canicule, les supermarchés, l'occasion peut-être de faire des achats utiles. Après les orages mercredi soir, ce jeudi après-midi, les températures toulousaines devraient atteindre les 35 degrés, six de plus par rapport aux normales de saison. TF1 | Reportage S. Petit, F. Guinle