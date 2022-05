A la recherche de la fraîcheur au bord de l’eau dans la Marne

Dès 9 heures ce mercredi matin, il fait déjà 20 degrés au bord du canal. Les Rémois ne s'y sont pas trompés. Ils s'activent pendant les dernières heures de fraîcheur. A Reims, le meilleur abri contre la chaleur ce n'est pas l'ombre de la cathédrale, mais cette piscine au grand air dans le centre-ville. Ici, les familles sont nombreuses. "C'est parfait, on ne souffre pas de la chaleur. On est bien", lance une mère de famille. Pascal est venu avec son petit-fils pour se rafraîchir. Un vrai délice. "Je n'ai jamais vu une piscine aussi belle que celle-ci", dit-il. Camélia, dix ans, se baigne en famille. Elle aimerait passer toute la journée dans l'eau. A deux pas du centre de Reims, ce sont ces miroirs d'eau qui sont pris d'assaut par toutes les générations. Tout le monde profite. Dans le Grand Est, la température pourrait atteindre les 30 degrés cet après-midi. Les habitants de Reims font tout ce qu'il faut pour se préserver de la chaleur. TF1 | Reportage G. Gruber, C. Hanesse