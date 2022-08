A la recherche de la fraîcheur au sommet de l'Auvergne

Qu'importe la saison ou l'heure de la journée, lorsqu’on s'approche de ce massif, l'attraction est toujours la même. Cette immensité fascine, autant qu'elle impressionne. Alors, dans le téléphérique, chacun profite immédiatement de la vue. C'est le cas de ce couple venu de Dordogne pour changer d'air. A l'arrivée à plus de 1 800 mètres d'altitude, l'envie d'aller toujours plus haut est déjà là. Pour grimper toutes les 900 marches, la rapidité n'a strictement aucune importance. Avant de redescendre, un air bien connu résonne à l'horizon. A côté du téléphérique, la terrasse du restaurant est bondée. Une parenthèse enchantée au beau milieu de la nature, la scène n'est franchement pas commune. Le temps de la contemplation terminée, il est grand temps de s'amuser un peu avec par exemple des bouées géantes. Et si vous en voulez encore, il y a aussi une tyrolienne à virage, une attraction unique en Auvergne. Bref, il faudra faire très fort pour arriver à s'ennuyer au Mont d'Or. TF1 | Reportage G.Frixon, C. Olive