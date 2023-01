À la recherche de l'alliance perdue

Régis et Carla vivent à 530 kilomètres l'un de l'autre et n'avaient aucune raison de se connaître il y a encore quelques semaines. La raison de leur rencontre : une alliance perdue en Bretagne cet été par Carla. Il s'agit de son unique souvenir de sa maman décédée quand elle avait 18 mois. C'était un drame pour elle. Elle a donc posté un appel à l'aide. Régis, chasseur de métaux amateur, se lance dans cette quête désespérée. Le soir même, il commence ses recherches jusqu'à la tombée de la nuit, mais en vain. Le lendemain, il revient en arpentant la grève durant trois heures. S'apprêtant à abandonner, son détecteur a sonné. Il creuse dix centimètres et tombe sur la bague. "Ça m'a réconcilié avec la bonté humaine. Ça me fait réaliser qu'il y a des gens qui peuvent être bons sans rien demander en retour", nous confie Carla. De passage en Bretagne pour Noël, Carla a enfin récupéré sa précieuse alliance. Depuis, elle et Régis restent liés. Quant à ce dernier, il a décidément la main heureuse. Il a retrouvé une deuxième alliance sur la même plage une semaine suivant ce miracle. TF1 | Reportage C. Ebrel, A. Janssens, C. Madronnet