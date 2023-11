À la recherche des films au sommet

C'est une quête à travers les Alpes, une chasse aux souvenirs. Depuis 27 ans, Valérie Bonfé et Gilles Charensol dénichent puis archivent les films qui souvent dorment dans les greniers des gens du coin. À Gap, à la cinémathèque de montagne que le couple a fondé, l'étape de la découverte est la plus excitante. Une bobine n'a pas été vue depuis des décennies. Ce qu'il y a dessus, imprimé sur la pellicule, va enfin être dévoilé. Cette cinémathèque abrite certainement la plus grande collection de films de montagne au monde. La pièce la plus importante est en coulisse. Derrière cette porte, la mémoire de la montagne et son gardien. Les aventuriers des hautes altitudes ne sont pas qu'à l'écran. Ils viennent aussi animer l'exposition de la cinémathèque, expliquer le métier d'alpinistes. Cette cinémathèque, pour l'instant méconnue, est précieuse. Elle redonne vie aux époques révolues, fait à nouveau rire ces enfants, s'aimer ces amants encore timides. Elle les protège tous du temps, l'essor de l'oubli. TF1 | Reportage Q. Fichet, D. Bordier