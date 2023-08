À la recherche des îlots de fraîcheur en ville

C’est le lieu le plus fréquenté de La Rochelle. Pourtant, ce lundi, avec près de 32 °C ressentis sur le port, en plein soleil, on cherche l’ombre à tout prix. Pour trouver un peu de fraîcheur, il faut démarrer plus tôt. La température est idéale : moins de 25 degrés. Ces deux marcheuses l’ont bien compris : "On part à 8h et on rentre à 9h. On prend la douche et on reste à l’ombre". Pour ceux qui préfèrent prendre tranquillement leur café du matin en terrasse, il faut la jouer stratégique. Certains se déplacent en fonction du courant d’air. Nous arrivons à le sentir aussi, comme dans les ruelles étroites de la ville. L’architecture influe directement sur les températures. La ville compte près de trois kilomètres d’arcades en grosses pierres. La visite guidée pourra donc se faire en grande partie à l’abri de la chaleur. Il y fait au moins six degrés de moins que sur la chaussée ensoleillée, pratique pour les touristes et les Rochelais qui recherchent aussi la fraîcheur dans le parc. Nous avons vérifié : moins de 26 °C sous les arbres. La température est douce, mais ils sont encore trop rares en centre-ville. Pour y remédier, la mairie en plante près de 300 chaque année. TF1 | Reportage L. Adda, M. Derre, V. Gauquelin