À la recherche des pellicules oubliées

Patrick Malefond dirige une cinémathèque chaque semaine et il est à la recherche de trésors. Il se rend chez des personnes qui désirent se séparer de leurs vieux films. Il récupère toute sorte de document. "C'est un peu une chasse au trésor permanente. On a une pioche, on creuse. Là, on a de la chance que les documents soient identifiés. On a quand même des indications qui nous poussent à croire que les documents vont être intéressants", rapporte-t-il. C'est à Limoges qu'est basée la cinémathèque. Elle emploie sept personnes. À chaque retour, un suspense. Ils ignorent tout de la qualité et du contenu des bobines. Ils doivent nettoyer, réparer, répertorier chaque œuvre avant de les numériser. Ainsi, elles résisteront aux aléas du temps. Et parfois, ils s'interrogent et doivent mener leur enquête. Cette cinémathèque possède plus de 500 documents amateurs. On peut en voir certains sur Internet, et le public peut aussi les découvrir lors de projections organisées à Limoges. TF1 | Reportage J. Chubilleau, S. Hernandez