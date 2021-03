Les premières morilles en Dordogne

La morille est un drôle de champignon qui accompagne l'arrivée du printemps. Franck Larnaudie n'est pas seulement le gardien du château de Campagne, il est aussi fan de morille. Sa pousse ne dure que quelques jours, une seule fois dans l'année. Mais ce qui rend la morille unique en son genre, c'est aussi et surtout son aspect tel une éponge ou un nid d'abeilles. Comme le cèpe et la girolle, la morille est particulièrement convoitée par les Périgourdins. Le champignon se plaît sous les frênes ou les arbres fruitiers. Mais il a la réputation d'être capricieux. Pour la première cueillette précoce, il va falloir se contenter de peu. Il est à savoir que la morille est toxique si elle est consommée crue. Elle doit impérativement être bien cuite. Une simple omelette suffit à l'apprécier. Son petit goût raffiné de noisette et de viande fait le bonheur de tous les gourmands. Ce champignon se déguste également n'importe où même en pleine campagne parfois avec de la viande blanche ou dans une sauce avec du veau.