A la recherche du dernier plein à prix réduit

Il ne faut pas en perdre une goutte et remplir son réservoir à ras bord : "Demain c'est la fin, j'ai mis le plein", "Demain ça augmente. J'essaie de faire le plein comme tout le monde". A minuit, fini la ristourne gouvernementale de 30 centimes sur le carburant. Elle passe à dix centimes. Les Marseillais ont sorti leur calculette : "Ça va faire six euros de plus. Ce n'est pas beaucoup mais au final ça fait énormément sur le plein", "Ça va faire vingt euros. Sachant que c'est à peu près tous les deux fois par semaine, à la fin du mois ça fait beaucoup". Tout le monde voulait faire son plein ce matin. Dans une rue, il fallait s'armer de patience. "C'est l'heure où il n'y a pas trop de monde. Il y a des heures où ce n'est pas possible. Il faut attendre au moins une heure", "Je me suis dit qu'ils ne vont pas se précipiter pour faire le plein. Mais même s'ils n'étaient pas à sec, ils ont quand même fait de l'essence pour profiter de la ristourne. J'étais stupide peut-être de ne pas faire comme eux". Résultat : dès dix heures, plus de carburant dans une station Total. L'entreprise va également baisser sa remise à dix centimes. Ce n'est pas tout à fait fini. Les automobilistes profiteront d'une petite remise à la pompe jusqu'à la fin de l'année. TF1 | Reportage P. Dumortier, S. Fargeot