À la recherche du gagnant du jackpot de l'EuroMillions autour du bassin d'Arcachon

Le gros lot de deux cents millions d'euros a été remporté par un habitant du secteur de Biganos (Gironde) vendredi dernier. Une somme faramineuse. Évidemment, le gagnant est resté anonyme. Il pourrait bien le rester après être entré, grâce à ce gain, dans les clubs des plus grandes fortunes de l'Hexagone. De quoi faire tourner la tête. Une nouvelle qui apporte du bonheur pour Véronique Marage, une buraliste de Biganos, parce que le gagnant de l'EuroMillions a peut-être rencontré la chance dans sa boutique. Un quadragénaire célibataire, sans enfant et commercial, serait le profil de ce gagnant, selon nos confrères du quotidien régional Sud Ouest. Et chez Sandra, une autre buraliste de Biganos, on se demande bien qui cela pourrait être. Un jackpot de deux cents millions d'euros afin de réaliser les rêves, même si la somme est difficile à concevoir. Un gain qui, quand il sera validé, deviendra un record dans l'histoire de la loterie en Europe.