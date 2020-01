À la rencontre d'Adrien Vonarb, pêcheur du Rhin

À 68 ans, Adrien Vonarb, le dernier pêcheur du Rhin, a décidé de prendre sa retraite. Au fil du temps, il a appris à apprivoiser les eaux parfois capricieuses de ce fleuve et a perpétué les traditions de la pêche artisanale. Après 30 ans passés à naviguer, Adrien raccroche les filets. Il a transmis sa connaissance du fleuve à Jérémy Fuchs qui prendra la rélève. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 17/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 17 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.