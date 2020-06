À la rencontre d'André Bonifay, collectionneur de gros camions et de petits vélos

La passion d'André Bonifay pour les gros camions remonte à son enfance. Ce collectionneur en possède une trentaine dans un hangar, à l'abri des regards. Ces mastodontes roulent encore et leurs défilés sur les routes nationales ne passent pas inaperçus. Ils ont été fabriqués entre les années 30 et 80. Collectionneur éclectique, André Bonifay est également passionné par des petits vélos datant uniquement des années 60. Il fait hebdomadairement 100 km à bicyclette pour le plaisir. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 25/06/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.