A la rencontre d'André Roques, accordéoniste

A 92 ans, André Roques continue d'être le roi du bal. Avec son accordéon, il a fait danser des générations et ce, pendant près de 70 ans. De formation classique, il joue aussi bien de l'accordéon que du piano, sur lequel il compose d'ailleurs ses tubes. A Cahors, et même dans tout le pays, on le connaît pour sa chanson "Mon Aveyron", grâce auquel il a reçu plusieurs prix et un disque d'or. Malgré son âge, ce passionné de musique ne veut pas décrocher.