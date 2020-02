À la rencontre d'Anne Etchegoyen, une chanteuse populaire au Pays basque

Cela fait 17 ans qu'Anne Etchegoyen illumine le ciel de la chanson française. Entre tradition et création, sa carrière est surtout dédiée à la langue basque. La chanteuse est née et a grandi au Pays basque qui regorge de chœurs d'hommes. "Le chant basque est fort pour sa spécificité masculine, mais ça commence à changer, et j'en suis la preuve vivante", affirme la chanteuse. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/02/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 7 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.