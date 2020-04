À la rencontre de Benjamin, un garagiste ambulant dans le Nord

À Lille, un garagiste ambulant rend bien service à ceux qui ont encore besoin de leur véhicule. Avec le confinement, Benjamin se déplace pour dépanner ses clients et faire des interventions à domicile. Un service devenu essentiel pour les particuliers comme pour les professionnels. Depuis mi-mars, Benjamin a développé une nouvelle clientèle. À la fin du confinement, cette tendance pourrait devenir une habitude pour les consommateurs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 24/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 24 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.