Les secrets de la fougasse

La fougasse est le pain provençal par excellence. Elle est reconnaissable grâce à sa forme plate et à ses branches sculptées. Dans la boulangerie Veziano à Antibes (Alpes-Maritimes), Jean-Paul Veziano prépare la pompe, une brioche traditionnelle au saveur méditerranéenne. Une spécialité très appréciée par ses clients, fidèles au savoir-faire de leur boulanger. Chaque geste compte dans la fabrication de la fougasse. Il faut doser savamment les ingrédients et ensuite laisser le temps au parfum d'imprégner la pâte. Jusqu'au nombre de fentes, tout est calculé au gramme près. Enfin, la brioche est recouverte de jaunes d'oeuf pour lui donner un aspect doré à la cuisson. À l'origine, la fougasse était le casse-croûte des boulangers. Il s'agit du premier pain que l'on faisait cuire tôt le matin, car il permet de savoir si le four est bien chaud. En Provence, il faut rompre la fougasse à la main pour le manger.