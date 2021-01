Les secrets du pain brié

La journée de Pierre Serais commence toujours par une fournée de baguettes traditionnelles. Mais la fierté du boulanger, c'est la recette traditionnelle de la région qu'il maîtrise depuis 33 ans : celle du pain brié. "C'est un pain qui a beaucoup été fabriqué sur la côte normande. Les marins qui partaient plusieurs semaines voire des mois en mer partaient avec ce fameux pain", confie-t-il. Sa longue conservation de huit à dix jours en est la principale raison. Tout commence avec le mélange de deux pâtes à pain. Une fois que le tout est bien homogène, il passe à l'étape suivante qui se déroule au sous-sol de la boulangerie où se trouve la brie. Celle-ci pétrit la pâte qui doit être très compacte. Elle en ressort bien lisse et sera divisée en plusieurs boules. Après le façonnage, les tranches doivent reposer une heure et demi. Le pain brié peut prendre plusieurs formes selon les désirs du boulanger. Un savoir-faire minutieux, presque un art lorsqu'on observe les pains tout juste sortis du four. En bouche, sa texture moelleuse est très appréciée par les clients.