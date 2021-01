Les secrets du pain chapeau breton

Dans une boulangerie de Lannilis (Finistère), l'odeur du bon pain suit de près celle du feu de bois. Michel Izard connaît l'histoire du pain chapeau, né au XVIIe siècle, sur le bout des doigts. Une fois enfournés, les pains cuisent pendant une heure à 250 degrés. Pour la recette, tout commence par de bons produits : la meilleure des farines, de l'eau, du sel et surtout un levain de qualité pour faire monter la pâte. Pétrie lentement, elle se forme et c'est tout le cœur du boulanger qui s'exprime. Elle repose ensuite pendant 18 heures, puis vient le façonnage. Et le pain chapeau prend forme entre les mains du boulanger. Katell a rejoint l'équipe de Michel depuis peu et elle n'en perd pas une miette. Elle est fière de travailler dans une boulangerie authentique. Né à Saint Malo, le pain chapeau est aussi un pain de marins. Comme il se conserve plus longtemps, ils les embarquaient à bord des bateaux. Dans la boulangerie, ce pain intrigue et éveille des souvenirs chez certains. Quoi de mieux que du beurre salé pour l'agrémenter.