Les secrets du pain Mauricette

En baguette, en demi-portion, et même en sandwich, la fameuse Mauricette d'Alsace se déguste sous toutes les formes et s'accorde très facilement. On peut la farcir et en faire pas mal de chose. Il suffit par exemple de mettre un peu de Tartare sur le dessus, puis de l'avocat tout en salant et poivrant le tout. Pour un autre gourmand, il met généralement de la gruyère, du jambon blanc et du beurre pour concocter son apéro.. La Mauricette est une cousine du bretzel. De ce fait, elle partage la même pâte, le même goût, mais pas tout à fait la même forme. Dans une boulangerie dans le Bas-Rhin, ce petit pain salé fait partie de l'histoire de la famille Fischer. Les connaisseurs savent distinguer le goût particulier de cette gourmandise. Pour les ingrédients, il faut de l'eau, de la farine, de la levure, du sel, de l'huile et du lait. La différence avec le pain, c'est que la Mauricette demande beaucoup de farine et du lait pour donner une mie briochée et moelleuse. Quant au pétrissage, il est une affaire d'expérience.