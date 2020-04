À la rencontre de Christophe Chaussé, meunier

Le moulin de Christophe Chaussé, se trouvant sur les bords paisibles de la Vauvre, tourne à plein régime pendant cette période de confinement. La demande en farine, produit de première nécessité, a en effet explosé. Ce meunier a dû doubler sa production et effectuer des livraisons plusieurs fois par jour pour y répondre. Depuis le confinement, il a écrasé 30 tonnes de blé. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.