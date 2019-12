À la rencontre de Christophe Fouan, un collectionneur de voitures à pédales

Christophe Fouan est un collectionneur dans l'âme. Âgé de 72 ans, il possède 350 voitures à pédales et 50 tricycles. Il expose ces pièces uniques dans son musée qu'il a bâti de ses propres mains. Par ailleurs, il espère un jour ouvrir ce lieu au grand public. En attendant, ses visiteurs sont simplement de vieux complices unis par la même passion. Cependant, le rêve de Christophe Fouan est de transmettre cette passion et léguer ce si précieux patrimoine. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 04/12/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 4 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.