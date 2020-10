A la rencontre de couteliers d’exception en Haute-Marne

Depuis 70 ans, l'atelier Mongin, situé à Chaumont, fabrique des couteaux d'exception. Des pièces uniques qui partent d'un matériau brut et qui, de main en main, se transforment en de véritables petits bijoux. Si cet art continue d'exister, c'est grâce à la passion et au partage. Non loin de là, à Biesles, Franck Mansuy restaure depuis 40 ans les couteaux usagés ou accidentés. Entre ses mains, ils retrouvent éclat et robustesse. Partons à la rencontre de ces artisans passionnés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 09/10/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 9 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.