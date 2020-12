A la rencontre de Didier Oeuvray, un collectionneur de boules de Noël par milliers

Chaque matin, en ouvrant sa gigantesque brocante, Didier Oeuvray retrouve la plus impressionnante de ses collections : des boules de Noël par milliers. Une passion qui remonte à l'enfance et qui déborde jusque chez lui, à Porrentruy, dans le canton suisse du Jura. Il conserve dans son grenier un trésor de 2 000 pièces originales, rares et historiques. Certaines s'apparentent à des œuvres d'art et d'autres ressemblent davantage au fruit du hasard. Une collection unique que Didier a dénichée sur les vide-greniers et les brocantes de la région. Souvenirs du temps passé et des premières décorations de Noël, les boules sont une tradition née de la légende du verrier allemand. Une tradition et des valeurs que Didier veut sauvegarder pour se remémorer son enfance. Aujourd'hui, il veille sur cette collection fragile et inestimable tel un gardien des traditions populaires. Un trésor pour faire renaître chaque année l'esprit de Noël.