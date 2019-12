À la rencontre de fous de Lego

Chaque année, 400 millions d'adeptes jouent au Lego dans le monde entier selon un sondage. Des adeptes qui se trouvent être parfois de vrais passionnés. C'est le cas d'une famille à Nancy. Le papa en était fan, mais les enfants ne se sont pas fait prier pour suivre la tendance. La famille prend du plaisir à défaire et refaire ces pièces pour en créer finalement une petite ville. Des créations qui prennent vie à chaque exposition à laquelle elle participe régulièrement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 24/12/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 24 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.