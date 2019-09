À la rencontre de Frédéric Remise, un pêcheur à la mouche de l'Aubrac

En Aubrac, Frédéric Remise est un personnage, un poète et un philosophe. C'est également l'un des plus grands pêcheurs à la mouche du plateau. Il se promème sur les routes depuis 60 ans et où il détecte la présence de truites tout au fond de l'eau. Avec des plumes de coq, il fabrique lui-même ses mouches qu'il a appelé "les bretones". Les journées de pêche avec Frédéric sont souvent couronnées de succès. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 02/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 2 septembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.