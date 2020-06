À la rencontre de Guy Maurice, collectionneur de vélos Solex

Chaque été, aux beaux jours, les enfants et petits-enfants de Guy Maurice enfourchent leurs Solex. Une activité qui rassemble la famille sur trois générations autour de la passion du patriarche. À Saint-Étienne-lès-Remiremont (Vosges), ce grand-père collectionne ces vélosmoteurs depuis vingt ans. Ce passionné en a plus de 80 dans son garage qu'il a le plaisir d'ouvrir aux visiteurs de passage. Retour sur l'histoire de cette marque emblématique de vélo.