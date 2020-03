A la rencontre de Jean-Marc Besnier, un passionné de traîneaux

Pour Jean-Marc Besnier, le travail du bois est une vraie vocation. Son atelier se trouve au milieu du parc régional des Monts d'Ardèche, à Chirols. Dans sa loge, le menuisier façonne le frêne, un bois résistant et particulièrement flexible. Pour fabriquer un traîneau, il lui faut en moyenne six jours. Dans un marché dominé par le plastique et l'aluminium, Jean-Marc Besnier est l'un des seuls à maîtriser ce savoir-faire unique.