Un passionné de Meccano et de jeux de construction

Chez Jean-Pierre, on trouve une grande collection de Meccano et plusieurs jeux de construction, l'une des plus belles dans l'Hexagone. Train au sol, télé ferry suspendu, machine à vapeur des années 50, petites voitures... il y en a de toutes sortes. Cette passion remonte à son enfance, depuis qu'il a remis en marche le petit train de son père qui était cassé. Boîtes en carton ou bois de différentes marques, le collectionneur est fier de ses trésors qui coûtent une petite fortune. Elles contiennent des pièces permettant de monter de petites voitures. Chez Jean-Pierre, on trouve également des extensions de chariots de gare, des porte-vélos ou des avions à assembler. Des jouets qui ont du sens pour le collectionneur, car il pense qu'ils ont chacun une histoire. Dans une autre pièce, Jean-Pierre a réuni plus de 300 boîtes de jeux de construction du monde entier. D'ailleurs, il aime être parmi ces jouets qui racontent un siècle d'histoire ludique.