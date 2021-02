Des lunettes de vue anciennes

Clouants en os, bésicles d'autrefois, face-à-main du XVIIIème, monocle très sérieux ou pince-nez rigolo, ces noms évoquent l'histoire des lunettes. Des objets que Jean-Yves Proquin collectionne depuis plus de 50 ans. Parmi ces anciens modèles très rares figurent des bésicles en corne. La grande histoire est aussi faite de petites histoires. A la fin du XVIIIème, des jeunes extravagants aux vêtements colorés ont lancé la mode des Incroyables. Dans leur langage, ils n'ont pas prononcé les "r", et sur leur nez, autour de leur cou se trouvait une drôle de lunettes. À chaque époque sa mode. Au XVIIème et XVIIIème siècles, quand les lunettes ont fini par se poser sur le nez, il a fallu s'adapter. Jean-Yves Proquin a débuté l'optique à 14 ans et en a fait sa carrière. Aujourd'hui, à la retraite, il collectionne toujours les lunettes, mais les restaure aussi. "C'est à nous de conserver ce patrimoine", dit-il. Grâce à la collection, on peut s'émerveiller devant ces petits objets à la mécanique simple et efficace.