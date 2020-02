A la rencontre de Jeannot, le doyen des tapissiers français

Jean-François Vié, dit Jeannot, est né en 1921 dans la maison qui servait d'atelier à son père bourrelier. Depuis qu'il s'est reconverti dans la tapisserie, il ne peut plus décrocher. Âgé de 98 ans aujourd'hui, il continue de roder quotidiennement dans l'atelier et ce malgré son départ à la retraite. Il y a quinze ans, il a passé la main à Cyrille Segarra, à qui il aime transmettre son savoir-faire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 19/02/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 19 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.