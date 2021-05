A la rencontre de Jérémy Fuchs, le dernier pêcheur professionnel à exercer sur le Rhin

C'est un rituel en solitaire. Le jour à peine levé, encouragé par les oiseaux de la forêt, Jérémy Fuchs, pêcheur professionnel depuis trois ans, embarque sur le Vieux Rhin. Placés au fond du fleuve, les filets sont remontés sur plusieurs mètres à la force des bras. L'objectif est toujours le même : pêcher de manière raisonnée, et surtout, préserver l'environnement en laissant les poissons les plus jeunes. C'est pour ces valeurs que Jérémy a choisi ce métier. Pêcher pendant des heures peu importe la météo, pour certains, c'est un sacrifice. Pour cet Alsacien, c'est un mode de vie. A 34 ans, Jérémy Fuchs est le dernier pêcheur professionnel du Rhin. Ce titre, il aimerait l'abandonner au plus vite. "Je n'aime pas trop le dernier", a-t-il confié. "Je préfère dire que je suis le premier d'une autre génération", a-t-il ajouté. A quelques kilomètres du fleuve, c'est dans son atelier au décor peu courant en Alsace que le travail continue. Les poissons encore vivants sont relâchés dans un bassin. Les autres sont directement transformés.