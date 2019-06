A la rencontre de Julien Savary, un collectionneur de voitures anciennes

Julien Savary est un collectionneur de véhicules anciens dans l'âme. Outre sa passion pour les voitures d'antan, il se charge également de les réparer et les retaper pour qu'elles deviennent comme neuves. Pour ce faire, il doit assurer la soudure, le ponçage, le sablage sans oublier la mécanique. Il possède d'ailleurs une riche collection de voitures anciennes toutes époques confondues. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 26/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 26 juin 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.