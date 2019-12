À la rencontre de la famille Chiron, ostréiculteurs de père en fils

À l'Éguille-sur-Seudre, en Charente-Maritime, une famille d'ostréiculteurs fête ses 200 ans. En effet, six générations se sont succédées pour pêcher et travailler les huîtres chez les Chiron. Si Théophile s'occupe du conditionnement, sa sœur, Lisa, s'occupe de l'étiquetage. Quant à Laurent, leur papa, il a suivi les pas de son propre père. En résumé, ce n'était qu'une simple cabane au début, mais ils ont, les uns après les autres, repoussé les murs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 19/12/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 19 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.