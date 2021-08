À la rencontre de Lorraine Fouchet, ancienne médecin-urgentiste devenue écrivaine

La femme qui nous accueille sur le quai de Port-Tudy est un écrivain prolifique. Ses 21 romans en 30 ans ont presque tous été ancrés à l'île de Groix (Morbihan). Avant de devenir romancière, Lorraine Fouchet était urgentiste. Aujourd'hui, elle pratique l'écriture comme la médecine hier, à l'écoute de ses lecteurs. Elle leur offre ses histoires comme des remèdes qui soigneraient leurs maux. Sa documentation, Lorraine Fouchet la puise à la source. Jo Le Port est un pêcheur d'histoires. Rien de la vie et du dialecte de l'île de Groix ne lui échappe. A chaque livre, la romancière imagine un objet porte bonheur qu'elle offre à ses plus fidèles lecteurs, toujours créé par Damien Vanoni, le maître verrier de l'île. Lorraine Fouchet est une romancière optimiste. Ses livres parlent de la difficulté de grandir, de se construire, de pardon et toujours du bonheur à portée de main. "Groix, c'est fort, c'est intense, c'est beau et c'est généreux", a-t-elle affirmé.