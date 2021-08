À la rencontre de l'un des derniers fabricants français de tongs

La gougoune au Canada, la slache en Belgique ou encore la tic-tic au Sénégal, le nom change selon le pays, mais le bruit est toujours le même. La tong, il y a ceux qui sont pour et ceux qui la détestent. Pourtant chaque année, il s'en vend cinq millions de paires dans l'Hexagone. Caoutchouc, cuir ou tissu, il y en a pour tous les goûts et les budgets, de cinq à 80 euros pour les plus sophistiqués. Mais connaissez-vous l'origine de la tong ? C'était autrefois le soulier de luxe des Pharaons de l'Égypte ancienne. Et 5 000 ans plus tard, son modèle n'a presque pas changé, mais il s'est popularisé dans le monde entier. Dans l'Hexagone, Eric Maydew et Lucie Plossu font partie des derniers fabricants du pays. Dans leur atelier en Isère, tout est fait main, et bien sûr, les pieds à l'air. Ici, la spécialité, c'est la tong en cuir. Cette matière serait plus confortable et de meilleure qualité. Un travail artisanal, mais une cadence de production tout de même soutenue.