A la rencontre de Marius, le rémouleur ambulant

Marius s'est lancé dans un tour de France en roulotte, tracté par sa jument Marguerite. En tant que rémouleur, son métier l'emmène de village en village. Affûter et aiguiser, voilà le savoir-faire de cet artisan. De passage à Tossiat, dans l'Ain, Marius se met au service des habitants, qui n'ont pas rencontré de rémouleur depuis longtemps. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.