A la rencontre de Michel, collectionneur de trains miniatures

Tous les jours, il passe à la même heure, tel un métronome. C'est le propre du train, qu'il soit de marchandises ou de passagers. Son univers offre le voyage mais aussi le rêve, grandeur nature ou en miniature. Chez Michel Lacour, tout est illusion au 1/87ème. Il est passionné de trains miniatures. Les croisements de ceux-ci et le décor qui va avec sont son plaisir. "Le but est de créer un décor presque réel", confie-t-il. Tel un chef de gare, il gère 40 mètres carrés face à un tableau aux voyants mystérieux. A partir de petits boutons, il crée ainsi l'itinéraire de ses trains. A chacun d'eux correspond un aiguillage. Chez les Lacour, le monde ferroviaire se conjugue sur trois générations. Le père de Michel était cheminot et c'est tout naturellement qu'il a baigné dedans. Une passion qu'il a également transmise à son fils. Si Michel n'a pas fait de sa passion son métier, il a tout de même réussi un drôle de tour de passe-passe. Gérant d'une station-service, il y a dans sa boutique des trains partout. Et visiblement les clients apprécient.