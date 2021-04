A la rencontre de Nicolas Vavdin, toiletteur ambulant

Nicolas Vavdin parcourt chaque jour des milliers de kilomètres. Et avec le retour du printemps, il est de plus en plus sollicité. Si son camion lui permet de se déplacer, c'est aussi pour Nicolas un outil de travail peu habituel dans son métier. Toiletteur ambulant depuis presque dix ans, il s'installe sur les places où les propriétaires lui confient leurs animaux de compagnie. Et si comme en ville on commence par les ongles, le plus important ici n'est pas d'être à la mode, mais plutôt à l'aise. Face à la demande, les rendez-vous sont obligatoires. Entre les habitués qui reviennent et le bouche-à-oreille, l'activité fonctionne six jours sur sept. "C'est pratique, c'est un service en plus et c'est utile", lance une cliente. Le camion de Nicolas est aussi bien équipé que dans un salon classique. Mais se déplacer chaque jour d'une commune à l'autre fait toute la différence. Pour lui, prendre un local, ce n'est pas rentable. "Quand on fait plusieurs endroits, on arrive à brasser plus de populations, on réussit mieux", explique-t-il. Un succès au prix de 20 000 kilomètres par an sur les routes de campagne. Nicolas a d'ailleurs prévu de changer son camion cette année.