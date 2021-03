La dernière productrice de gaperon fermier dans le Puy-de-Dôme

Pour Patricia Ribier, le temps de partager sa passion avec des habitués lors d'une vente directe à la ferme est le meilleur moment de la journée. Ils sont venus chercher leur Maringuois. Ce gaperon fermier a du caractère à l'image des femmes qui le façonnent à la main. Ce sont Patricia Ribier, Myriam et Elodie Ribier qui s'en chargent. C'est surtout Francine, la grand-mère, qui a donné l'envie aux filles de continuer la production de gaperon en suivant à la lettre sa méthode. Le fromage était réalisé autrefois avec la gape, le petit-lait qui restait après la fabrication du beurre. Aujourd'hui, la famille Ribier utilise du lait entier. Pour le reste, les ingrédients n'ont pas changé, notamment de l'ail, du sel, du poivre et de l'amour. Le Maringuois de Patricia Ribier s'invite aujourd'hui sur les plus grandes tables. Une fierté pour Pierre Choffrut, le producteur qui lui fournit son ail rose de Billom. "Patricia, c'est un peu la gardienne du temple", a-t-il confié. Et elle n'a pas prévu de s'arrêter tout de suite.