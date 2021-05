À la rencontre de pêcheurs de truites à la mouche sur les bords du Doubs

Sur les bords du Doubs, trois pêcheurs à la mouche aiment scruter les eaux transparentes, à la recherche de truites. Gabin Pelligrini, quatorze ans, est le benjamin de l'équipe. Jean-Luc Richard, lui, a plus de 30 ans d'expérience. Il est Suisse mais vit dans le Doubs depuis douze ans. Il a choisi cette technique de pêche car il aime tromper les truites avec les mouches, un appât artificiel. Les eaux sont encore un peu froides ces derniers jours et les truites ne se montrent pas. Mais pour les pêcheurs, le plaisir est bien là. "J'ai l'impression d'avoir fait de la méditation, tout en pêchant", confie Jean-Luc. Avant de pouvoir lancer leur ligne dans les rivières au printemps, les trois pêcheurs fabriquent leurs mouches eux-mêmes. Il faut parfois quelques mois pour monter et assembler les appâts artificiels. Jean-Luc partage ses techniques avec ses compagnons de pêche. Pour confectionner les mouches, ils utilisent plusieurs matières, synthétiques ou naturelles. Pour eux, ces moments sont surtout l'occasion de se ressourcer et de renouer avec la nature.