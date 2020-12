A la rencontre de Philippe Guillot, collectionneur de figurines

Faire renaître un jouet meurtri par plusieurs générations de petites mains enfantines, c'est la passion de Philippe Guillot. Selon lui, cet art nécessite de la patience, du calme et surtout ne pas faire de mouvement brusque. Le but n'est pas d'effacer les traces du temps mais de lui offrir une seconde jeunesse. Il est un passionné de Starlux, ces figurines en plastique nées dans les années 30 et vendues jusque dans les années 2000. Dans son grenier, il en a plein les vitrines, les étagères et les cartons. C'est comme dans un magasin de jouets. Il y a des personnages, des séries, des thèmes du Moyen Âge et même des catégories sports. Mais pour dater un cycliste, il ne suffit pas de voir les maillots. A travers ces figurines, on retrouve un peu d'histoire mais aussi un peu de luxe. Dans sa collection, on peut voir une pièce très rare. Philippe possède plus de 20 000 figurines. Régulièrement, il en achète de nouvelles, dénichées sur Internet. Posséder autant de pièces permet au collectionneur d'organiser des expositions à thème.