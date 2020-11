A la rencontre de Pierre, pêcheur sur la Vilaine en Bretagne

Au Camoël (Morbihan), Pierre Gautier possède deux bateaux bigoudens construits dans les années 30 et 50. Il les a utilisé pendant toute sa carrière de pêcheur sur la Vilaine et n'a pas voulu les détruire une fois à la retraite. Il les a même rénové et converti en voiliers. A 84 ans, Pierre Gautier est resté très actif. Il a mis au point des chaluts sélectifs destinés à capturer les crevettes. Le pêcheur partage son savoir et son expérience avec les scientifiques. Même 30 ans après, des professionnels de la mer lui demandent encore de leur fabriquer cet équipement. Pierre Gautier connaît le moindre méandre des rives de la Vilaine. Sa carrière entière sur l'eau était en solitaire, mais à terre, il est un peu plus sociable. Sa maison, un ancien bistrot, reste ouverte pour les amis de passage, comme un hommage à son épouse Louise. Un bel endroit pour évoquer les navigations passées et à venir sur la jolie rivière qu'est la Vilaine. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 30/10/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 30 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.