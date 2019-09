A la rencontre de Renée Bagelet, la dernière bouvière du pays

Toute sa vie, Renée Bagelet a labouré la terre avec ses bœufs. Elle a 88 ans cette année 2019. Vachère pendant près de 70 ans, elle serait la dernière bouvière de l'Hexagone. Renée a pris sa retraite il y a à peine sept ans. Et pendant quinze ans, ses scènes de vie ont été immortalisées par le photographe Jacques Laporte qui a décidé d'en faire un livre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 25/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 25 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.