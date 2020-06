A la rencontre de Serge Le Louët, collectionneur d'objets liés à la mer

Il y a 50 ans, à Saint-Suliac (Ille-et-Vilaine), la majorité de la population travaillait encore en mer. Serge Le Louët, lui, était marin pêcheur pendant 40 ans. Un temps durant lequel il a développé une passion pour les objets liés à la mer et à la navigation. En accumulant ces trésors de mer, il a tout naturellement changé de métier. Aujourd'hui, il tient une brocante marine, la seule du pays. Jour après jour, il contribue à faire vivre le patrimoine maritime français.