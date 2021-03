À la rencontre de Thierry Aussargueix, artisan horloger lyonnais

Il en va ainsi chaque printemps. Dans sa boutique lyonnaise du quartier de Vaise, Thierry Aussargueix avance la marche du temps. Pour le maître des horloges, le passage à l'heure d'été est une occupation réglée au métronome. "Il va falloir remettre toutes les pendules à l'heure et tout remettre d'aplomb", a-t-il affirmé. Dans son atelier, le temps s'étire délicieusement, des vieux coucous de la forêt noire aux pendules Napoléon III du XIXe siècle. "On a constamment un doute. C'est toujours de la magie de la voir repartir", a confié l'horloger de la "Pyramide". Grâce à des milliers de pièces détachées, chinées dans les brocantes, il est l'un des derniers horlogers capables de ressusciter la mémoire des familles. Selon lui, le tic-tac d'une pendule ancienne n'a rien à voir avec celui d'une électrique. Avec le premier, on sent le temps passé. Et le temps qui file, Thierry Aussargueix peut-il suspendre son vol ? "Je n'ai pas trouvé la machine", répond-il avec le sourire. Il est donc impossible de les arrêter, mais à la "Pyramide", les horloges sont bavardes. Et si vous tendez l'oreille, elles vous raconteront peut-être des histoires.