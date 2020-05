À la rencontre de Vincent Gobet, apiculteur de Sembadel

Même pendant le confinement, Vincent Gobet continue de parcourir 60 kilomètres pour entretenir ses 170 ruches au coeur de la Haute-Loire. Mais avec la fermeture des marchés et des petits commerces, l'apiculteur a du mal à écouler son stock. Pour trouver de nouveaux débouchés, il s'est associé aux producteurs de son village pour lancer un marché. Son initiative est un succès et il envisage de le poursuivre après la fin du confinement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 08/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 8 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.