À la rencontre d'Elie Elbaz, réparateur de Solex

Le rugissement du moteur du Solex est une passion qu'Elie Elbaz voudrait transmettre. Au Cannet (Alpes-Maritimes), il répare et restaure le Solex et les Mobylettes. À 71 ans, il souhaite prendre sa retraite et cherche ainsi un repreneur pour éviter que son atelier disparaisse. Ce dernier est d'ailleurs le seul de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et en dix ans, il est devenu le rendez-vous des amoureux de Solex. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 07/10/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 7 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.